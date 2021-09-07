Сборщик дикоросов утонул в Иркутской области

В Иркутской области погиб сборщик дикоросов. Его тело спасатели нашли в реке Большой Быстрой в Слюдянском районе региона.

Сотрудники МЧС получили сигнал о происшествии в минувшее воскресенье от других сборщиков. По их словам 59-летний иркутянин переправлялся через реку вброд. В какой-то момент у него сломался шест, и река унесла мужчину.

«Мы спустились на 300 м и на дне реки обнаружили рюкзак пострадавшего. Обследовали острова и мели пешим ходом со страховкой, на лодке осматривали глубокие места. Спустя еще пару часов в 1,5 км ниже по течению погибший был найден», - рассказал сайту главного управления МЧС по Иркутской области спасатель второго класса Байкальского поисково-спасательного отряда Сергей Старовойтов.

Тело погибшего было передано сотрудникам полиции.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области