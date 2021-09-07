Бизнес примет участие в восстановлении популяции лошади Пржевальского

Gunvor Group примет участие в проекте по восстановлению популяции лошади Пржевальского. Второй в России центр реинтродукции этого вида будет создан в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и гендиректор ООО «Гунвор Инфраструктура» Юлия Терентьева. Церемония прошла в Москве в рамках международного фестиваля «Большой океан».

«На одном из участков заповедника «Хакасский» мы с нуля создаем комплекс из природоохранной, научной и экопросветительской инфраструктуры. Благодаря участию в проекте будет построен центр восстановления лошади Пржевальского, современный визит-центр и научный стационар», - процитировал сайт заповедника его директора Виктора Непомнящего.

По его словам, в дальнейшем предполагается объединить несколько объектов в просветительский маршрут с посещением участка «Оглахты», озера Улуг-Коль и Салбыкского кургана. Туристы смогут наблюдать за редкими животными в естественной среде.

В настоящее время в мире насчитывается не более 3 тыс. особей лощади Пржевальского. Первый российский центр реинтродукции был создан в Оренбургской области. Как писали Sibnovosti.ru, специалисты намерены довести численность лошади Пржевальского в РФ до 100 голов. Об этом говорится в проекте программы восстановления вида, рассчитанной до 2030 года. В феврале 2021 года его представила директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ