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Новокузнецкий «Металлург» набрал 37 очков в матче чемпионата России по регби

Главная В России
Красноярск
15:15 6 Сентября 2021
регби, клуб, матч, чемпионат, в россии
Автор: Sibnovosti.ru
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В матче пятого тура чемпионата России по регби новокузнецкий «Металлург» набрал 37 очков. Эта игра стала для него самой результативной в сезоне.

Соперником «Металлурга» был дебютант национального первенства – московское «Динамо». Игра прошла в столице, финальный свисток зафиксировал победу гостей со счетом 37:25. Две попытки новокузнечан на счету Алексея Бурдина, три реализации – у Романа Бякова.

«Я бы, наверное, сказал, что команды играли практически без защиты», - признал после матча главный тренер «Металлурга» Вячеслав Шалунов (цитата по сайту клуба).

После пяти туров новокузнецкая команда делит пятое-шестое места с «Локомотивом-Пенза». У них по 13 очков. На одно больше у московской «Славы», с которой «Металлургу» играть 10 сентября.

Фото: страница регбийного клуба «Металлург» в соцсети «ВКонтакте»

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