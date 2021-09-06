Подготовлен план мероприятий в честь 100-летия отца Сергея Шойгу

В Республике Тува готовятся торжественно отметить 100-летие государственного деятеля Кужугета Шойгу – отца министра обороны РФ Сергея Шойгу. План мероприятий оформлен специальным распоряжением регионального правительства.

Документ опубликован на официальном портале Республики Тува. В нем указаны около двух десятков мероприятий, запланированных в большинстве случаев на сентябрь-октябрь 2021 года.

Так, в школах республики пройдут тематические уроки «Достойный отец, достойная фамилия», посвященные роли воспитания отца К. С. Шойгу своего сына– Героя России С. К. Шойгу». У озера Кара-Холь соберется военно-патриотический туристический слет «Тропою предков Шойгу», в котором примут участие учащиеся учреждений среднего профессионального образования допризывного возраста. В одноименном селе построят дом культуры, отремонтируют больницу, автодорогу и линию электропередачи.

Кужугет Шойгу родился 24 сентября 1921 года в Народной Республике Танну-Тува. В советское время работал секретарем регионального обкома КПСС, заместителем председателя совета министров Тувинской АССР. Он скончался в 2010 году и был похоронен в Москве.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года на 69-м году жизни скончалась депутат Госдумы РФ, сестра министра обороны Лариса Шойгу.

Фото: официальный портал Республики Тува