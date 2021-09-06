Водитель ответит в суде за наезд на рабочих «ИркутскАвтодора»

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело местного жителя, который избил двух сотрудников МУП «ИркутскАвтодор». Оно расследовалось по ч. 3 с. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство двух лиц, общеопасным способом).

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел в декабре прошлого года. Ночью 29-летний иркутянин остановил свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на пешеходном перекрестке на ул. Трилиссера.

«У него возник конфликт с двумя работникам, которые осуществляли уборку территории, в связи с тем, что те медленно переходили дорогу. В ходе продолжавшегося спора мужчина вышел из своего автомобиля с предметом в руках и стал наносить им удары по различным частям тела потерпевших», - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, затем водитель сел за руль и попытался задавить дорожных рабочих. В результате одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Нападавший скрылся с места преступления, но в дальнейшем его удалось задержать.

Фото: страница МУП «ИркутскАвтодор» в соцсети «ВКонтакте»