Иркутские кладбища хотят объединить в историко-мемориальный центр

Единый историко-мемориальный центр может быть создан в Иркутске. Его предложено сформировать на базе двух кладбищ - Русско-Амурского и Еврейского.

Проект обсуждался в ходе встречи иркутского мэра Руслана Болотова с главным раввином области Аароном Вагнером.

«В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти места и получать максимум информации при должном уровне благоустройства», - привел официальный портал Иркутска комментарий мэра Руслана Болотова.

По словам главы города, в 2022 году территория Русско-Амурского кладбища будет комплексно благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды».

Лисихинское (Амурское) иудейское кладбище было открыто в 1900 году. Закрыли его в 1964-м. Там, в частности, расположены могилы отца Михаила Миля (конструктор вертолетов серии Ми) и деда Николая Камова (создатель вертолетов Ка).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2018 года томской еврейской общине вернули единственное в мире здание деревянной синагоги.

Фото: официальный портал Иркутска