7 сентября
Новости России
погода +3 °C
72.95
 
€ 86.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Иркутские кладбища хотят объединить в историко-мемориальный центр

Главная В России
Красноярск
13:03 6 Сентября 2021
кладбища, мэр, проект, комплекс, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Единый историко-мемориальный центр может быть создан в Иркутске. Его предложено сформировать на базе двух кладбищ - Русско-Амурского и Еврейского.

Проект обсуждался в ходе встречи иркутского мэра Руслана Болотова с главным раввином области Аароном Вагнером.

«В таком случае горожане или туристы смогут посещать эти места и получать максимум информации при должном уровне благоустройства», - привел официальный портал Иркутска комментарий мэра Руслана Болотова.

По словам главы города, в 2022 году территория Русско-Амурского кладбища будет комплексно благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды».

Лисихинское (Амурское) иудейское кладбище было открыто в 1900 году. Закрыли его в 1964-м. Там, в частности, расположены могилы отца Михаила Миля (конструктор вертолетов серии Ми) и деда Николая Камова (создатель вертолетов Ка).

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2018 года томской еврейской общине вернули единственное в мире здание деревянной синагоги.

Фото: официальный портал Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новокузнецкий «Металлург» набрал 37 очков в матче чемпионата России по регби

Новокузнецкий «Металлург» набрал 37 очков в матче чемпионата России по регби

6 Сентября 2021 г.
Он победил в гостях московское «Динамо»
Новости Красноярска: Подготовлен план мероприятий в честь 100-летия отца Сергея Шойгу

Подготовлен план мероприятий в честь 100-летия отца Сергея Шойгу

6 Сентября 2021 г.
Кужугет Шойгу работал заместителем председателя совета министров Тувинской АССР
Новости Красноярска: Водитель ответит в суде за наезд на рабочих «ИркутскАвтодора»

Водитель ответит в суде за наезд на рабочих «ИркутскАвтодора»

6 Сентября 2021 г.
Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство
Новости Красноярска: Рождаемость в Сибири снизилась на 0,1%

Рождаемость в Сибири снизилась на 0,1%

6 Сентября 2021 г.
В первом полугодии 2021 года в СФО появились на свет 81,2 тыс. младенцев
Новости Красноярска: Визит хоккейной «Сибири» в Москву завершился «сухим» разгромом

Визит хоккейной «Сибири» в Москву завершился «сухим» разгромом

6 Сентября 2021 г.
Новосибирцев подвели удаления
Новости Красноярска: «Томь» проиграла в Набережных Челнах в первенстве ФНЛ

«Томь» проиграла в Набережных Челнах в первенстве ФНЛ

6 Сентября 2021 г.
У сибиряков снова отличился Александр Ставпец
Новости компаний
02/09
Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

28 жителей Красноярского края умерли от коронавируса за сутки

3 Сентября 2021 г.
Вылечили от коронавируса ещё 450 человек
Новости Красноярска: Два грузовика Volvo столкнулись на трассе «Сибирь»

Два грузовика Volvo столкнулись на трассе «Сибирь»

5 Сентября 2021 г.
Погиб один из водителей
Новости Красноярска: В Минздраве выступили против отмены масочного режима

В Минздраве выступили против отмены масочного режима

3 Сентября 2021 г.
Нужно увеличивать темпы вакцинации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru