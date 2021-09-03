Новосибирская область получит 1,55 млрд рублей на четыре школы

Федеральный бюджет выделит 1,55 млрд руб. на строительство четырех школ в Новосибирской области. Соответствующее решение приняла комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований.

По данным правительства региона, речь идет о проектах, которые были утверждены к финансированию по итогам федерального конкурса. Это школы на ул. Забалуева и на ул. Тургенева в Новосибирске, а также учебные учреждения в селах Марусино и Толмачево Новосибирского района. Три объекта будут возводиться в рамках концессионных соглашений, один – по госконтракту. Общая вместимость четырех школ – 2,9 тыс. учеников.

Как уточнила пресс-служба новосибирского правительства, 351 млн руб. будет направлен в следующем году, 1,2 млрд руб. - в 2023-м. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее мэрия Новосибирска сообщала о том, что в новых новосибирских микрорайонах на принципах государственно-частного партнерства будет построено шесть школ. Суммарная стоимость проектов составит 6,5 млрд руб. Объекты появятся в микрорайонах «Дивногорский» и «Чистая слобода», на ул. Пролетарской, в Плющихинском жилмассиве, а также две в микрорайоне «Просторном». В общей сложности они будут рассчитаны на 5,8 тыс. мест.

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