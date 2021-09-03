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Герман Греф прогнозирует колоссальное сокращение экспорта российских углеводородов

Главная В России
Красноярск
12:48 3 Сентября 2021
уголь, экспорт, нефть, технологии, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
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Трансформация мировой энергетики с переходом на «зеленые» технологии окажет огромное воздействие на эту отрасль в России. По данным председателя правления СберБанка Германа Грефа, к 2050 году производство нефти и газового конденсата в РФ рухнет на 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%.

С прогнозом Герман Греф выступил на одном из мероприятий Восточного экономического форума. Он проходит во Владивостоке.

По словам руководителя банка, энергетический экспорт России может упасть к 2035 году на $179 млрд.  К настоящему времени уже 64 государства, обеспечивающие 75% мирового ВВП, объявили о намерении, как минимум, к 2060 году достичь углеродной нейтральности.

«Влияние на занятость в регионах при жестком сценарии к 2035 году – Красноярский край 15 тыс. человек…», - процитировала Германа Грефа «Газета.ру».

Он высказался за ускоренное развитие возобновляемых источников энергии.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года шведская компания Hybrit объявила о поставке заказчику первой в мире партии стали, выпущенной без использования угля. Вместо него применялся водород.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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