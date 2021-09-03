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Оренбургские власти за выбоину не в ответе

Главная В России
Красноярск
12:13 3 Сентября 2021
дтп, автомобиль, ущерб, суд, управление
Автор: Sibnovosti.ru
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Попытка жителя Оренбурга получить компенсацию от городских властей за повреждение автомобиля не увенчалась успехом. Его иск рассмотрел Ленинский районный суд.

Повреждение Mitsubishi Lancer получил в результате дорожно-транспортного происшествия на ул. Пролетарской. Владелец автомобиля посчитал, что причиной аварии стала выбоина на дороге. Ущерб автовладелец оценил в 174,4 тыс. руб. Иск был предъявлен муниципальному управлению строительства и дорожного хозяйства.

Ленинский райсуд Оренбурга встал на сторону ответчика. Он пришел к выводу, что, как сообщает официальный портал Оренбурга, «заявленные повреждения, полученные автомобилем, не могли быть образованы в результате указанного ДТП».

Фото: официальный портал Оренбурга

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