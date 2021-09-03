Рядом с Владивостоком решили построить новый город

В 30 км от Владивостока построят новый город – Спутник. Он будет рассчитан на проживание 300 тыс. человек.

Соглашение о создании Спутника был заключено в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Его подписали минвостокразвития РФ, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

По данным сайта минвостокразвития РФ, площадь застройки составит 925 га. Для жителей Спутника построят 2,8 млн кв. м жилья. Как уточнил первый заместитель главы министерства Гаджимагомед Гусейнов, на первом этапе реализации проекта численность населения составит 50 тыс. человек.

«Проект города «Спутник» будет предусматривать строительство современного и качественного жилья, социальных объектов (школ, детский садов, бытовой инфраструктуры). Конечно, город получит качественное благоустройство территории мирового уровня», - пообещал гендиректор ООО «ПроГород» Александр Чеботарев.

В настоящее время на территории всего Приморского края проживает 1,9 млн человек. По прогнозу Росстата, к 2035 году население региона сократится до 1,7 млн человек.

Фото: «Яндекс. Карты»