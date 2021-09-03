Паводок вымыл из бюджета Бурятии 270 млн рублей

Мероприятия по ликвидации последствий паводка уже обошлись Республике Бурятия в 270 млн руб. Средства пошли на компенсационные выплаты и восстановительные работы.

«Мы общались с жителями Хоронхоя, Наушек, у которых высокой водой унесло дрова. Поможем этим людям по дровам, плюс окажем помощь по просушке домов, выделены теплопушки дизельные, которые позволят быстрее просушить и к морозам подготовить дома. Дизель для людей тоже будет бесплатный», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По данным официального портала региона, всего затоплено 612 участков и 114 домов. При этом в верховьях реки Селенги вода пошла на спад. В черте Улан-Удэ она пока прибывает. Сотрудники главного управления МЧС по Республике Бурятия оказывают разнообразную помощь жителям пострадавших населенных пунктов.

«Из села Цагаан-Усун на аэролодке была оперативно эвакуирована местная жительница, пострадавшая от укуса змеи. В поселке Наушки женщину передали врачам скорой медицинской помощи», - рассказали, в частности, в ведомстве.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ