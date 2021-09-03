Заельцовский парк Новосибирска: экотропа для людей и ягоды для бурундуков

Благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске завершится ранее срока. Работы будут выполнены за один летний сезон. Ранее предполагалось, что они завершатся в июле 2022 года.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к настоящему времени благоустройство выполнено на 70%. Темп работ говорит о том, что парк можно будет открыть для посетителей весной 2022-го.

Одним из новых объектов Заельцовского парка станет экотропа из спилов деревьев, которая представит экосистему приобского соснового бора. Ее протяженность составит около 1 км.

«Внутри экотропы будет выделено десять локаций. Одна из них – там, где удалось сохранить краснокнижные орхидеи. Здесь же досадим ягоды для бурундуков. Таким образом, вдоль экотропы будут места для привлечения диких животных и участки с восстановленной растительностью», – сообщила начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая.

Как писали Sibnovosti.ru, благоустройством занимается ООО «Премиумстрой». Контракт с компанией заключен на сумму 170,65 млн руб.

Фото: концепция благоустройства парка культуры и отдыха «Заельцовский»