Газ в Яровом ждут не ранее 2025 года

Газификация города Яровое в Алтайском крае пройдет не ранее 2025 года. Она позволит отказаться от использования угля на местной ТЭЦ, перебои в работе которой вызвали проблемы с теплоснабжением.

О перспективах газификации сообщил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Он выступил на заседании правительства Алтайского края, в ходе которого обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону.

«Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд руб. без привязки к теплосетям. Ближайшие три года надо повышать надежность станции с перспективной модернизации под газовое топливо к периоду, когда «Газпром» завершит работы по направлению Славгород – Яровое», - процитировал министра ТАСС.

Как писали Sibnovosti.ru, критическая ситуация с теплоснабжением сложилась на ТЭЦ в Яровом в ноябре 2019 года. Там был введен режим ЧС.

Население Ярового составляет 18 тыс. человек. В городе расположен популярный у жителей Западной Сибири летний курорт.

Фото: официальный сайт Алтайского края