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Оператор Удоканского месторождения построит соцобъекты в Новой Чаре

Главная В России
Красноярск
09:32 3 Сентября 2021
строительство, добыча, поселок, соглашение, экономический форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Удоканская медь», являющаяся оператором Удоканского медного месторождения в Забайкальском крае, построит социальные объекты в поселке городского типа Новая Чара. Проект будет реализован в форме концессионного соглашения.  

О строительстве объектов говорится в соглашении о намерениях, которое подписали «Удоканская медь», минвостокразвития РФ, правительство Забайкальского края и «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Церемония прошла во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума.  

По данным сайта минвостокразвития РФ, в Новой Чаре построят культурно-досуговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и новый комплекс центральной районной больницы Каларского района. Проект оценивается в 5 млрд руб.

В самом конце прошлого года «Удоканская медь» сообщила о том, что строительство горно-металлургического комбината «Удокан» выполнено на 40%. Полностью завершить строительство планируется к середине 2022 года, промышленная разработка стартует в начале 2022-го. Предполагается, что вклад ГОК в валовой региональный продукт Забайкальского края составит до 10%.

Фото: сайт ООО «Удоканская медь»

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