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Хакасию предупредили о первых заморозках

Главная В России
Красноярск
15:06 2 Сентября 2021
температура, прогноз, предупреждение, мчс, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые осенние заморозки в Республике Хакасия ожидаются уже в ближайшие дни. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, с 3 по 6 сентября в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами температура опустится до минус двух градусов. Прогноз направлен в муниципалитеты и руководителям предприятий.

«На неблагоприятный метеопрогноз, в первую очередь, следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств. Понижение температуры до минусовых отметок может погубить сельхозкультуры», - отметили в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

По данным правительства Хакасии, уборочные работы стартовали почти во всех районах. К настоящему времени обмолочено 4,5 тыс. га при средней урожайности зерновых 22,3 ц/га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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