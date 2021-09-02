Хакасию предупредили о первых заморозках

Первые осенние заморозки в Республике Хакасия ожидаются уже в ближайшие дни. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным метеорологов, с 3 по 6 сентября в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами температура опустится до минус двух градусов. Прогноз направлен в муниципалитеты и руководителям предприятий.

«На неблагоприятный метеопрогноз, в первую очередь, следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств. Понижение температуры до минусовых отметок может погубить сельхозкультуры», - отметили в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

По данным правительства Хакасии, уборочные работы стартовали почти во всех районах. К настоящему времени обмолочено 4,5 тыс. га при средней урожайности зерновых 22,3 ц/га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия