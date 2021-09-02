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Mitsubishi Outlander опрокинул микроавтобус на перекрестке в Омске

Главная В России
Красноярск
13:52 2 Сентября 2021
дтп, автомобиль, автобус, пострадавшие, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Число пострадавших в результате ДТП в Омске достигло восьми человек. Автомобиль Mitsubishi Outlander врезался в пассажирский микроавтобус ГАЗ.

Авария произошла вчера поздно вечером на пересечении ул. Масленникова с пр. Карла Маркса. По данным управления МВД России по Омской области, водитель легкового автомобиля выехала на запрещающий сигнал светофора. Микроавтобус опрокинулся. 

Как уточнили в областном главке полиции, три человека из микроавтобуса были госпитализированы. Еще пяти пассажирам было назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, у полиции есть претензии к обоим водителям. Так, в отношении женщины, управлявшей Mitsubishi Outlander, возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора). В отношении водителя микроавтобуса - по ч. 1 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2018 года в Омске произошло три серьезных аварии с участием маршрутных микроавтобусов. В них в общей сложности пострадали более двух десятков человек.

Фото: сайт управления МВД России по Омской области

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