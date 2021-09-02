Туристический кэшбек адаптируется к холодам

В 2022 году в России планируется запустить программу кэшбека для поддержки внутреннего туризма в зимнее время. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Руководитель ведомства принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. О планах Ростуризма она рассказала СМИ в кулуарах мероприятия.

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», - процитировало Зарину Догузову РИА «Новости».

По ее данным, ориентировочно, можно будет получить возврат части средств за путешествия по России с середины января до конца мая. Следующий срок, попадающий под программу, - с 1 октября по середину декабря. Таким образом, не планируется распространять практику компенсации затрат на высокий сезон – лето и новогодние праздники.

Как писали Sibnovosti.ru, для получения кэшбека необходимо оплатить турпоездку онлайн картой «Мир». Его объем не превышает 20 тыс. руб.

По данным Ростуризма, в этом году по программе туристического кешбэка россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд руб. Было совершено 727,89 тыс. транзакций.

Фото: сайт горнолыжного курорта Шерегеш