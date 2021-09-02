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Участник группировки иркутских сутенеров получил семь лет

Главная В России
Красноярск
12:52 2 Сентября 2021
суд, приговор, уголовное, группа, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске осужден первый из участников преступной группы, которая действовала в сфере организации интимных услуг. Ранее он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Процесс завершился в Иркутском областном суде. 32-летний житель регионального центра был признан виновным по целому ряду статьей УК РФ. В их числе ч. 1 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. п. «б, в» ч. 2 ст. 241 (организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией) и п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека). По данным правоохранительных органов, фигурант дела возглавлял одно из подразделений группировки.

«Обвиняемый непосредственно участвовал в совершении преступлений, вовлекал девушек в занятие проституцией. С применением физического насилия принуждал их работать в сфере интим-услуг. Также он совершил похищение девушки, работавшей в его фирме, с целью принудить ее к продолжению занятия проституцией», - рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области.

Обвиняемый получил семь лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.

Как писали Sibnovosti.ru, всего в группировке насчитывалось около 20 человек. Она действовала в регионе в 2015-2019 годы. Основной процесс над ее участниками недавно начался в областном суде.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области

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