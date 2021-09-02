В Туве поднялась волна преступности

В этом году в Республике Тува заметно вырос уровень преступности. Этот факт констатировали участники совещания, которое провел врио главы региона Владислав Ховалыг.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, республиканского правительства и муниципалитетов.

«Если годом ранее наблюдалось устойчивое снижение уровня преступности, то сейчас обратная тенденция. Увеличился общий массив зарегистрированных преступлений, выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, число автоаварий со смертельным исходом. В то же время серьезно снизилась раскрываемость», - говорится в сообщении официального портала Тувы по итогам совещания.

Согласно данным, представленным МВД по Республике Тува, количество правонарушений в январе-июне 2021 года выросло на четверть, а в Кызыле – в полтора раза. Число жертв преступников также увеличилось в 1,5 раза.

В ходе совещания было отмечено, что больше половины убийств и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью совершены пьяными. Но ограничительные меры на продажу алкоголя в республике не принесли ожидаемых результатов. Зато привели к росту объемов нелегальной торговли.

Владислав Ховалыг призвал выработать «решительные и хорошо продуманные меры» борьбы с преступностью.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам девяти месяцев прошлого года Новосибирская область оказалась в числе регионов с наибольшим ростом преступности.

Фото: сайт МВД России по Республике Тува