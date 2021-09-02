Материнский капитал вырастет в 2022 году

В 2022 году изменится размер материнского капитала. Об этом глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал РИА «Новости».

Министр принимает участие в Восточном экономическом форуме. Он открылся сегодня во Владивостоке на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 руб. на первого ребенка и 665 009 руб. на второго ребенка», - процитировало Антона Котякова информагентство.

В настоящее время на первого ребенка выплачивается 483,8 тыс. руб., на второго - 639,4 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярском крае срок действия регионального материнского капитала продлен до 31 декабря 2026 года.

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