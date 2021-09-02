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Паводок заставил ввести режим ЧС в Улан-Удэ

Главная В России
Красноярск
10:37 2 Сентября 2021
паводок, река, дома, мэр, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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Городу Улан-Удэ снова угрожает паводок. Режим ЧС введен в границах СОНТ «Судостроитель» и в СНТ «Весна».

Новый режим действует с утра 2 сентября. Как писали Sibnovosti.ru, в июне в столице Республики Бурятия вводился режим повышенной готовности.

«За вчерашний день река поднялась на 11 см, за ночь еще на 8. Сегодня уровень - 262 см, слой выхода на пойму 32 см. Вода затопила многие прибрежные участки и восемь домов», - процитировал мэра Игоря Шутенкова информационный сайт Улан-Удэ.

По данным муниципалитета, вторые сутки сотрудники «Комбината по благоустройству» отсыпают подтопленные улицы. Предприятие задействовало пять тяжелых самосвалов и два фронтальных погрузчика.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Бурятия, паводок продолжается в Кяхтинском районе региона. Вчера там оставались подтопленными 100 домов и 220 приусадебных участков.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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