Омских кадетов вернули в новое здание

В Омске открылся новый комплекс зданий и сооружений для Омского кадетского военного корпуса (ОКВК). Он занимает площадь 14,8 га возле парка Победы между ул. Суворова и 60 лет Победы.

Главный объект комплекса – трехэтажное учебно-административное здание. В нем помимо помещений для обучения находятся музей, библиотека, тир, мастерские. Два спальных корпуса рассчитаны в общей сложности на 560 человек. Крытый спортивный комплекс позволяет заниматься гимнастикой, единоборствами и игровыми видами спорта.

По словам омского губернатора Александра Буркова, которые привел портал правительства Омской области, компания «ОлимпСитиСтрой» построила здания за 10 месяцев. Как писали Sibnovosti.ru, за образец взяли проект кемеровского президентского кадетского училища и нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Воспитанники ОКВК год проучились в других регионах.

Омский кадетский военный корпус существует с 1813 года.

Фото: портал правительства Омской области