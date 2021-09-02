В первом матче сезона КХЛ «Авангард» разгромил ЦСКА

Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достался омскому «Авангарду». В первом матче сезона 2021/2022 он разгромил московский ЦСКА 4:0.

В матче за Кубок Открытия встречаются обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного первенства КХЛ прошлого сезона. Игра прошла в подмосковной Балашихе.

Две шайбы «Авангарда» на счету его новичка – словака Петера Цыгларека. В пером периоде он использовал долгое численное преимущество омичей, в третьем – точно бросил с пятачка. Еще два гола забил канадец Корбэн Найт.

Итог матча продлил несколько серий. С учетом финала Кубка Гагарина прошлого сезона ЦСКА не может забить омичам три игры подряд. Кроме того, московский клуб проиграл пятый матч за Кубок Открытия подряд.

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»