В Новокузнецке пройдет велогонка протяженностью 96 километров

В этом году Новокузнецк стал единственным сибирским городом, где пройдет традиционная велогонка серии Gran Fondo Russia. Старт на Бызовском шоссе будет дан 5 сентября.

Регистрация на соревнования, которые организует Федерация триатлона Кузбасса, завершилась в ночь на 1 сентября. Заявиться могли все желающие в возрасте от 18 лет. Всего в программе три дистанции. Самая протяженная – 96 км.

«Участники могут проявить все свои навыки. Бызовское шоссе – это прямая местность, по 5 км в одну и другую сторону. А там, где объездная на Кузнецкое шоссе – пересеченная, спуск и подъем…», - рассказал официальному сайту мэрии Новокузнецка председатель городского комитета по физической культуре, спорту и туризму Тимофей Чепурной.

Согласно правилам гонок, если участник гонки на 96-километровой дистанции в течение пяти часов не смог добраться до финиша, его доставят туда на автомобиле.

Фото: сайт велогонки Gran Fondo Russia