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В Чите внедорожник протаранил автобусную остановку

Главная В России
Красноярск
12:19 1 Сентября 2021
дтп, внедорожник, пешеходы, погиб, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В центре Читы водитель на тротуаре задавил двух пешеходов. Один из них погиб.

Трагедия произошла 31 августа. По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, Nissan Terrano проехал через бордюр и совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как уточнили в прокуратуре региона, пострадавшие находились на автобусной остановке у железнодорожного вокзала.

Вскоре 35-летний водитель внедорожника был задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбуждено по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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