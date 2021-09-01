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Новосибирская прокуратура нашла нарушения в работе «мусорного» регоператора

Главная В России
Красноярск
11:50 1 Сентября 2021
мусор, оператор, прокуратура, вывоз, улицы
Автор: Sibnovosti.ru
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Органы прокуратуры предъявили претензии ООО «Экология-Новосибирск» - региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области. Они стали результатом проверки, проведенной прокуратурами Новосибирска и Центрального района города.

«Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, большинство нарушений зафиксированы на ул. Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковской и Красном проспекте. В результате в отношении регоператора было возбуждено административное дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Гендиректору компании внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее, отвечая на вопросы слушателей в эфире «Радио России Новосибирск», новосибирский губернатор Андрей Травников сказал о том, что регоператор плохо справляется со своими обязанностями. Он не исключил, что, если ситуация не изменится, договор с «Экологией-Новосибирск» будет расторгнут.

Фото: сайт прокуратуры Новосибирской области

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