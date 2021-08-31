31 августа
Новости России
погода +12 °C
73.28
 
€ 86.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Крымские города заваливает мусором

Главная В России
Красноярск
14:00 31 Августа 2021
ситуация, крым, глава, вывоз, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Большинство городов Республики Крым начина.т буквально утопать в мусоре. Глава региона Сергей Аксенов признал, что с вывозом твердых коммунальных отходов бытовых отходов на полуострове сложилась катастрофическая ситуация, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Сергей Аксенов отметил, что лично выезжал в ряд муниципалитетов, чтобы на месте оценить состояние их территорий. На улицах и во дворах жилых домов обнаружили много строительного мусора, навалов сухих веток. В Бахчисарае, Белогорске и Евпатории большинство площадок и контейнеров для бытовых отходов оказались переполненными.

«Нужно обратить внимание, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для жителей, не требуется больших средств», - сказал глава Крыма.

Ранее о схожей проблеме заявляли и власти Магадана.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На «Уйтаг» будет, откуда посмотреть

На «Уйтаг» будет, откуда посмотреть

31 Августа 2021 г.
На территории хакасского памятника природы создадут туристскую инфраструктуру
Новости Красноярска: В Кызыле прокатились по скульптурному комплексу и устроили пикник на проезжей части

В Кызыле прокатились по скульптурному комплексу и устроили пикник на проезжей части

31 Августа 2021 г.
Виновные привлечены к административной ответственности
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Итоги оздоровительной кампании» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Итоги оздоровительной кампании» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

31 Августа 2021 г.
Пресс-конференция проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: Усть-Кут дождется ремонта моста

Усть-Кут дождется ремонта моста

31 Августа 2021 г.
Федеральный бюджет выделит на это 200 млн рублей
Новости Красноярска: В Улан-Удэ решили не ждать похолодания

В Улан-Удэ решили не ждать похолодания

31 Августа 2021 г.
Отопительный сезон впервые начнется 6 сентября
Новости Красноярска: Читинские подростки жгли книги у библиотеки им. Пушкина

Читинские подростки жгли книги у библиотеки им. Пушкина

31 Августа 2021 г.
В полиции сообщили об итогах проверки инцидента
Новости компаний
31/08
Сервис доставки продуктов СберМаркет начал работу в Железногорске
27/08
В Красноярске открылся первый центр контроля миопии у детей
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 25 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерли ещё 25 человек

26 Августа 2021 г.
Подтверждённых диагнозов за сутки - 446
Новости Красноярска: Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

Заявление Министерства спорта по поводу ситуации с ФК «Енисей»

26 Августа 2021 г.
Футбольный клуб должен вернуть в бюджет часть субсидии
Новости Красноярска: Осенью в Красноярском крае ожидается четвёртая волна COVID-19 с большой смертностью

Осенью в Красноярском крае ожидается четвёртая волна COVID-19 с большой смертностью

31 Августа 2021 г.
Вакцинация - единственный способ избежать новую волну и летальность
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru