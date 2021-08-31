Крымские города заваливает мусором

Большинство городов Республики Крым начина.т буквально утопать в мусоре. Глава региона Сергей Аксенов признал, что с вывозом твердых коммунальных отходов бытовых отходов на полуострове сложилась катастрофическая ситуация, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Сергей Аксенов отметил, что лично выезжал в ряд муниципалитетов, чтобы на месте оценить состояние их территорий. На улицах и во дворах жилых домов обнаружили много строительного мусора, навалов сухих веток. В Бахчисарае, Белогорске и Евпатории большинство площадок и контейнеров для бытовых отходов оказались переполненными.

«Нужно обратить внимание, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для жителей, не требуется больших средств», - сказал глава Крыма.

Ранее о схожей проблеме заявляли и власти Магадана.

Фото: «Общественное телевидение России»