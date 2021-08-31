На «Уйтаг» будет, откуда посмотреть

В Республике Хакасия сделают более комфортным для туристов посещение памятника природы «Уйтаг». Он расположен в Аскизском районе региона.

«Уйтаг» имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Создание туристской инфраструктуры предусматривает размещение информационных указателей на экотропе, габионных конструкций (заполненные камнями контейнеры), обустройство смотровой площадки и др.

По данным сайта правительства Хакасии, проект реализует региональная общественная экологическая организация «ЭкоСреда». Она получила президентский грант на развитие гражданского общества. Все работы предполагается завершить за три месяца.

«Для апробации экотропы и объектов созданной базовой инфраструктуры планируется проведение экскурсий с участием основной целевой аудитории – это школьники от 11 до 16 лет», - отметили в правительстве.

«Уйтаг» был создан в 2014 году для сохранения уникальных объектов палеофлоры каменноугольного периода, имеющих возраст около 400 млн лет.

Как писали Sibnovosti.ru, в июне этого года в Республике Хакасия открыли первую очередь экскурсионного маршрута в Бородинской пещере. Ранее природный объект был передан в управление компании «Альтамира-Азия».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия