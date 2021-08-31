В Кызыле прокатились по скульптурному комплексу и устроили пикник на проезжей части

В Кызыле автомобиль Mitsubishi L200 проехал по территории скульптурного комплекса «Центр Азии». Сотрудникам полиции удалось найти и задержать его водителя.

Инцидент произошел вечером 29 августа. Видео с автомобилем, проезжающим по «Центру Азии», было размещено в соцсети Instagram.

Задержанный оказался 33-летним местным жителем. По данным МВД по Республике Тува, к нему был применен целый ряд санкций. За нарушение ПДД (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам) назначен штраф в размере 2 тыс. руб. Еще на 1 тыс. руб. нарушителя оштрафовали за нарушение правил применения ремней безопасности.

«Кроме того, в отношении водителя составлено четыре административных материала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленные законом сроки - по фактам превышения скоростного режима. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении республиканского главка полиции.

Ранее, 26 августа, как рассказали в МВД по Республике Тува, несколько певцов и музыкантов устроили пикник с мангалом и кальяном на проезжей части оживленной улицы Кочетова в Кызыле. Все они также были привлечены к административной ответственности.

Фото: сайт МВД по Республике Тува