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Пресс-конференция «Итоги оздоровительной кампании» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Главная В России
Красноярск
12:59 31 Августа 2021
молодежь, отдых, дети, пресс-конференция, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании для детей и молодежи.

Спикеры:

Татьяна Руденок, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

Юлия Кулагина, заместитель начальника отдела УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области;

Наталия Захарова, заместитель начальника отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения управления Роспотребнадзора по Омской области.

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