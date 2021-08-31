Пресс-конференция «Итоги оздоровительной кампании» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании для детей и молодежи.

Спикеры:

Татьяна Руденок, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;

Юлия Кулагина, заместитель начальника отдела УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области;

Наталия Захарова, заместитель начальника отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения управления Роспотребнадзора по Омской области.