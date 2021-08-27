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Пять человек разбились в перевернувшемся микроавтобусе в Туве

Главная В России
Красноярск
14:58 27 Августа 2021
дтп, авария, автомобиль, погиб, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува вновь произошло крупное ДТП. Его жертвами стали пять человек.

В аварию попал микроавтобус Toyota Estima. Она произошла вчера в 20 км от города Чадана. Автомобиль перевернулся по неизвестной пока причине. В числе погибших оказался и его водитель.

«Дзун-Хемчикской прокуратурой по факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении прокуратуры Республики Тува.  

Как писали Sibnovosti.ru, 23 июля этого года в регионе произошли сразу две крупные аварии. Тогда погибли в общей сложности восемь человек.

Фото: страница МВД по Республике Тува в соцсети «ВКонтакте»

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