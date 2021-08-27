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В Новосибирске достроили дом на улице Декабристов

Главная В России
Красноярск
14:29 27 Августа 2021
строительство, обманутые дольщики, дом, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске введен в эксплуатацию еще один долгострой – на ул. Декабристов, 10 стр. Квартиры в нем смогут получить 134 дольщика.

Возведение дома началось еще в 2007 году. Тогда в качестве застройщика выступало ЗАО СКИМС. После банкротства фирмы эстафета перешла жилищно-строительному кооперативу «Д-10».

«В целях снижения финансовой нагрузки дольщиков мэрией города Новосибирска были предоставлены меры поддержки на общую сумму 81,915 млн руб.», - сообщили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили в городской администрации, всего в этом году в Новосибирске планировалось завершить восемь подобные долгостроев. Дом на ул. Декабристов стал пятым по счету.

Фото: pixabay.com

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