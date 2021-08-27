27 августа
Новости России
погода +25 °C
73.99
 
€ 87.06
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутске обновят Московские ворота

Главная В России
Красноярск
12:50 27 Августа 2021
город, ремонт, объекты, срок, музей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутске приступили к ремонту фасада Московских ворот. Он будет включать штукатурку и покраску объекта, на котором также установят металлические двери и пластиковые окна.

Московские ворота были открыты 14 сентября 2011 года. Они повторяют триумфальную арку, которую построили в Иркутске в 1811 году в честь десятилетия восшествия на престол императора Александра I. Тогда она располагалась при выезде из города на Московский тракт. Памятник разобрали в 1928 году, когда он уже обветшал.

Реплика триумфальной арки находится в ведении муниципального Музея истории города Иркутска.

«В начале августа мы заключили контракт на ремонт фасада. Срок выполнения работ – 30 календарных дней», – сообщил официальному порталу Иркутска начальник управления культуры мэрии Антон Чернышов.

По его словам, в дальнейшем на Московских воротах предполагается оборудовать смотровую площадку.

Фото: официальный портал Иркутска

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пять человек разбились в перевернувшемся микроавтобусе в Туве

Пять человек разбились в перевернувшемся микроавтобусе в Туве

27 Августа 2021 г.
ДТП произошло у города Чадана
Новости Красноярска: В Новосибирске достроили дом на улице Декабристов

В Новосибирске достроили дом на улице Декабристов

27 Августа 2021 г.
Квартиры в нем смогут получить 134 дольщика
Новости Красноярска: В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

В Иркутске начался процесс над группировкой сутенеров

27 Августа 2021 г.
На скамье подсудимых оказались сразу 18 обвиняемых
Новости Красноярска: На читинском вокзале открыли отдельное здание для пригородных касс

На читинском вокзале открыли отдельное здание для пригородных касс

27 Августа 2021 г.
Там можно купить билеты на весь маршрут, включая авиаперелет
Новости Красноярска: Антимонопольщики оштрафовали Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей

Антимонопольщики оштрафовали Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей

27 Августа 2021 г.
Компанию признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением
Новости Красноярска: «Сибирь» встретится с ярославцами в матче за третье место на хоккейном турнире в Челябинске

«Сибирь» встретится с ярославцами в матче за третье место на хоккейном турнире в Челябинске

27 Августа 2021 г.
В матче кругового турнира этих команд победили новосибирцы
Новости компаний
26/08
Какое количество кредитов можно взять в банках?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

24 Августа 2021 г.
Денежные средства перечислят в сентябре
Новости Красноярска: Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

Жительница Академгородка обратилась полицию из-за выставки «Все еще лес»

24 Августа 2021 г.
Она считает, что экспонаты вредят деревьям
Новости Красноярска: Жительницу Минусинска наградили автомобилем за томат весом больше двух килограммов

Жительницу Минусинска наградили автомобилем за томат весом больше двух килограммов

22 Августа 2021 г.
Предыдущий рекордсмен весил 2,146 кг
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru