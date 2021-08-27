В Иркутске обновят Московские ворота

В Иркутске приступили к ремонту фасада Московских ворот. Он будет включать штукатурку и покраску объекта, на котором также установят металлические двери и пластиковые окна.

Московские ворота были открыты 14 сентября 2011 года. Они повторяют триумфальную арку, которую построили в Иркутске в 1811 году в честь десятилетия восшествия на престол императора Александра I. Тогда она располагалась при выезде из города на Московский тракт. Памятник разобрали в 1928 году, когда он уже обветшал.

Реплика триумфальной арки находится в ведении муниципального Музея истории города Иркутска.

«В начале августа мы заключили контракт на ремонт фасада. Срок выполнения работ – 30 календарных дней», – сообщил официальному порталу Иркутска начальник управления культуры мэрии Антон Чернышов.

По его словам, в дальнейшем на Московских воротах предполагается оборудовать смотровую площадку.

Фото: официальный портал Иркутска