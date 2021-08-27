На читинском вокзале открыли отдельное здание для пригородных касс

На железнодорожном вокзале Чита-2 открылось здание пригородных касс. Ранее пассажиров электричек обслуживали в основном здании вокзала, как и пассажиров поездов дальнего следования.

Пригородные кассы разместили в одноэтажном здании, которое раньше занимал персонал станции. Для него построили новые помещения.

«Пригородному пассажиру будут оказывать комплексную услугу – он сможет приобрести билеты на весь свой маршрут, включая авиаперелет, поезда дальнего следования, автобусы, а также оплатить все коммунальные услуги», - говорится в сообщении сайта законодательного собрания Забайкальского края.

По данным регионального парламента, в новом здании расположены два комфортабельных зала ожидания и две пригородные кассы. Кроме того, в его составе класс для обучения сотрудников и помещения для их размещения.

Фото: сайт Забайкальской железной дороги