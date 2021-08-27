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Антимонопольщики оштрафовали Booking.com B.V. на 1,3 млрд рублей

Главная В России
Красноярск
10:36 27 Августа 2021
фас, штраф, сервис, рынок, решение
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала нидерландскую компанию Booking.com B.V. на 1,3 млрд руб. Компания владеет популярным сервисом бронирования гостиниц Booking.com.

По сообщению ФАС, причиной штрафа является злоупотребление доминирующим положением на рынке РФ. Наказание предусмотрено ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ

«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», - отметили в ведомстве.

Это означает, что отели, заключившие соглашение Booking.com B.V., не могли выставлять номера по меньшей цене с теми же датами заезда.

Обращение в ФАС, касающееся Booking.com, направляла «Опора России».

Фото: сайт Федеральной антимонопольной службы

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