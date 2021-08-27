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«Сибирь» встретится с ярославцами в матче за третье место на хоккейном турнире в Челябинске

Главная В России
Красноярск
09:52 27 Августа 2021
хоккей, турнир, сибирь, кубок, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирь» одержала первую победу на хоккейной Кубке губернатора Челябинской области. Новосибирцы обыграли ярославский «Локомотив».

Ярославцы выставили на матч экспериментальный состав. Для «Сибири» лучшим стал второй период, в течение которого ее хоккеисты забросили три шайбы. Это сделали Егор Миловзоров, Виктор Комаров и Валентин Пьянов. Итоговый счет – 3:2.

«Мы сделали перестановки в звеньях, и оба звена стрельнули – Миловзоров и Пьянов хорошие голы забили. Значит, сработала тренерская мысль. Если себя не похвалишь, никто не похвалит», - отметил после игры главный тренер новосибирцев Андрей Мартемьянов.

Теперь «Сибирь» и «Локомотив» встретятся еще раз. На этот раз в матче за третье место. А за первое будут бороться в решающем матче челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».

Тем временем, омский «Авангард» на другом предсезонном хоккейном турнире – им. Пучкова в Санкт-Петербурге – победил «Сочи» со счетом 2:1.

Фото: сайт хоккейного клуба «Сибирь»

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