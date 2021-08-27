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Иртыш в Омске обмелел до критической отметки

Главная В России
Красноярск
09:31 27 Августа 2021
строительство, уровень, река, вода, казахстан
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень воды в Иртыше в черте Омска снизился до критической отметкой для обеспечения города водой. Причиной стал повышенный забора воды из реки в Китае и Казахстане.

Проблему обсудили в Омске с участием российского вице-премьера Виктории Абрамченко. Она посетила площадку одного из самых известных омский долгостроев -  Красногорского гидроузла.

«У нас на территории города четыре водозабора, на них при проектировании и строительстве закладывалась проектная отметка уровня воды 69 м (по Балтийской системе высот). Сейчас уровень уже 67 м, соответственно, это уже критическая точка водозабора», - привел ТАСС слова министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.

По данным губернатора Александра Буркова, регион не получает от Казахстана никакой информации о том, каким может быть уровень воды в Иртыше в дальнейшем. Затраты на завершение строительства Красногорского гидроузла, который будет способен поддерживать необходимый уровень, он оценил в 9,5 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, Красногорский водоподъемный гидроузел возводится на 1813-м км от устья Иртыша возле села Красная Горка. Строительство должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году, но из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО «Мостовик» его заморозили. В марте 2019 года Сергей Меняйло, занимавший тогда пост полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, заявил о необходимости экспертизы, которая дала бы ответ на вопрос о целесообразности завершения проекта.  

Фото: портал правительства Омской области

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