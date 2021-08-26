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На Братской ГЭС организован холостой сброс воды

Главная В России
Красноярск
13:32 26 Августа 2021
гэс, вода, уровень, река, жители
Автор: Sibnovosti.ru
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На Братской ГЭС в Иркутской области начался холостой сброс воды. В последний раз такое решение для снижения уровня воды в реках и водохранилищах принимали примерно четверть века назад.

«26 августа на Братской ГЭС для холостого водосброса открыты два затвора водосливных секций. Последний раз жители Братска и гости города могли наблюдать подобное зрелище в 1995 году. Тогда сброс воды также был вызван гидрологической обстановкой», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Евросибэнерго-гидрогенерация», которая управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС.

По данным информагентства, причиной холостого сброса стал высокий уровень воды в Братском водохранилище. Объем такого сброса составляет 500 куб. м/с.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году высокий уровень воды в реках Ангара и Иркут приводил к подтоплениям в черте города Иркутска.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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