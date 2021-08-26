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Главная угроза природных пожаров сместилась на Урал и в Поволжье

Главная В России
Красноярск
13:06 26 Августа 2021
лесные пожары, регионы, угроза, урал, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу в нескольких российских регионах огонь подошел к жилым домам. Власти эвакуируют дачные поселки и базы отдыха, сообщает «Общественное телевидение России».

В Республике Саха (Якутия) удалось переломить ситуацию с лесными пожарами. Но для России в целом проблема не утратила актуальности. Наиболее тяжелая обстановка сложилась на Урале и в Поволжье.

В Свердловской области полыхают окрестности Первоуральска. Низовой пожар возле деревни Хомутовка перерос в верховой и стал подходить к дачным домам. Из местного садового товарищества вывезли 56 человек. С помощью вертолета удалось отстоять здания санатория и психоневрологического интерната.

В Республики Башкортостан получил ожоги доброволец, который тушил степной пожар в Баймакском районе региона. Всего в республике действуют 15 очагов на площади более 1 тыс. га.

В Самарской области серьезно пострадал национальный парк «Бузулукский бор». На восстановление леса уйдут десятки лет.

Фото: «Общественное телевидение России»

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