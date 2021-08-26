Прокуратура добивается строительства моста к забайкальскому селу

Администрации Балейского района Забайкальского края придется построить автомобильный мост к селу Барановск. Такое решение принял суд по иску прокуратуры.

Иск в Балейский городской суд был подан после проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ее провела Балейская межрайонная прокуратура.

«Установлено, что из-за отсутствия моста через реку Унда жители села Барановск в холодное время года добираются до иных населенных пунктов через ледовую переправу, а в теплое время надлежащее транспортное сообщение с селом прекращается», - говорится в сообщении краевой прокуратуры по итогам проверки.

Село с населением около 120 человек расположено на левом берегу реки Унды в 9 км от города Балей. В надзорном ведомстве отметили, что единственная имеющаяся лесная дорога до села Нижний Кокуй находится в ненадлежащем состоянии. С Барановском нет автобусного сообщения.

Забайкальский краевой суд отклонил апелляционную жалобу районной администрации на решение горсуда. Оно вступило в силу.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года на весь Газимуро-Заводский район Забайкальского края остался один банкомат.

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