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Кузбасс получит немного денег на устойчивость

Главная В России
Красноярск
12:19 26 Августа 2021
средства, жилье, правительство, землетрясение, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровская область получит федеральные средства для повышения устойчивости жилых домов в сейсмически активной зоне. Об этом говорится в распоряжении российского правительства от 23 августа.

В документе говорится о выделении в общей сложности из резервного фонда 19,7 млрд руб. Средства предназначены на решение проблемы аварийного жилья и создание инфраструктуры для комфортной жизни.

Из названной суммы 13,1 млрд руб. пойдет на ускоренное расселение из аварийных домов. В распоряжении Кузбасс – единственный упомянутый сибирский регион. Он получит немногим более 2 млн руб.

«Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут направлены регионам уже сейчас», - отмечается в сообщении кабмина.

Напомним, 13 августа этого года в Кемеровской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземная стихия нанесла удар в Прокопьевском районе.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого месяца стало известно о том, что федеральное правительство направит 300 млн руб. на строительство больницы в городе Междуреченске Кемеровской области.

Фото: сайт Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН

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