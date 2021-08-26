Кузбасс получит немного денег на устойчивость

Кемеровская область получит федеральные средства для повышения устойчивости жилых домов в сейсмически активной зоне. Об этом говорится в распоряжении российского правительства от 23 августа.

В документе говорится о выделении в общей сложности из резервного фонда 19,7 млрд руб. Средства предназначены на решение проблемы аварийного жилья и создание инфраструктуры для комфортной жизни.

Из названной суммы 13,1 млрд руб. пойдет на ускоренное расселение из аварийных домов. В распоряжении Кузбасс – единственный упомянутый сибирский регион. Он получит немногим более 2 млн руб.

«Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022–2023 годы, но будут направлены регионам уже сейчас», - отмечается в сообщении кабмина.

Напомним, 13 августа этого года в Кемеровской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземная стихия нанесла удар в Прокопьевском районе.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого месяца стало известно о том, что федеральное правительство направит 300 млн руб. на строительство больницы в городе Междуреченске Кемеровской области.

Фото: сайт Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН