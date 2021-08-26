Иркутские Ермаки – первые на деревне

Иркутские Ермаки возглавили рейтинг сибирских деревень, сел и поселков по объему интернет-трафика. Подсчеты провели в «Ростелекоме».

В рейтинге учитывались населенные пункты, расположенные в зоне действия макрорегионального филиала (МРФ) «Сибирь» телекоммуникационной компании. Там точки Wi-Fi появились по проекту «Устранение цифрового неравенства».

В поселке Ермаки Тулунского района Иркутской области треть из зарегистрированных пользователей выходят в сеть регулярно, не реже одного раза в месяц. Поселок с населением около 290 человек расположен в 15 км от города Тулуна.

В топ-3 рейтинга попали также деревня Комсомол из Омского района Омской области и село Успенка Мошковского района Новосибирской области. В целом в десятке три села Забайкальского края, по два поселения из Омской и Новосибирской областей, а также по одному поселку из Алтайского края, Иркутской области и Красноярского края. По данным «Ростелекома», за семь месяцев 2021 года их жители скачали в общей сложности более 137 тыс. Гб.

Программа устранения цифрового неравенства предусматривает проведение высокоскоростного интернета в населенные пункты, где проживает 250-500 человек. В Сибири она уже выполнена в Новосибирской и Кемеровской областях, республиках Алтай, Хакасия и Тува.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года в Омской области студент Института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к губернатору, сидя на березе. В своем ролике он сообщил, что проживает в селе Станкевичи с очень плохим интернетом.

Фото: департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь» «Ростелекома»