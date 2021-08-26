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Ночью в Новосибирске кузбасский микроавтобус налетел на грузовик

Главная В России
Красноярск
10:09 26 Августа 2021
дтп, авария, мвд, автобус, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
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Микроавтобус попал в аварию в Новосибирске в ночь на 26 августа. В ДТП пострадали несколько человек.

Авария произошла на Гусинобродском шоссе. По данным главного управления МВД России по Новосибирской области, Ford Transit двигался со стороны Кемеровской области в новосибирский аэропорт Толмачёво. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes, который направлялся в Кемерово.

В Ford Transit находились 10 пассажиров и их багаж. Шесть пассажиров и водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Четырех из них пришлось госпитализировать.

«Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей», - уточнили в областном главке полиции.

Фото: страница главного управления МВД России по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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