Омский «Авангард» одержал волевую победу над «Северсталью»

Обладатель Кубка Гагарина «Авангард» провел второй матч на предсезонном хоккейном турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге. Соперником омичей была череповецкая «Северсталь».

«Северсталь» открыла счет в начале матча и оставила первый период за собой – 1:0. Во втором команды стали обмениваться шайбами и на 35-й минуте «Авангард» впервые вышел вперед 4:3. В третьем отрезке матча череповецкие хоккеисты нашли в себе силы сравнять счет, но концовку омичи провели лучше и победили 6:4. Голы у сибиряков забивали Корбэн Найт, Максим Гончаров, Арсений Грицюк, Алексей Емелин, Богдан Денисевич и Дмитрий Шевченко (в пустые ворота на последних секундах).

В первом матче на турнире «Авангард» уступил «Торпедо» из Нижнего Новгорода 2:3. В числе участников турнира также местный СКА, который уже одержал две победы, и «Сочи».

Фото: сайт хоккейного клуба «Авангард»