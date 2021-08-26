Барнаульские динамовцы уступили «Факелу» в футбольном Кубке России

«Динамо-Барнаул» провело первый матч группового этапа Кубка России по футболу. Его соперником был воронежский «Факел», выступающий классом выше – в Футбольной национальной лиге.

В этой игре, состоявшейся в столице Алтайского края, у хозяев не было шансов. Еще в первом тайме гости провели два мяча. Голы на счету Артема Кулешова и Ильи Грузнова. Во втором половине матча его характер не изменился. Динамовцы так и не смогли нанести ни одного удара по воротам соперников. Итоговый счет – 0:2.

Стоит отметить, что перед матчем стало известно о том, что лучший бомбардир «Динамо-Барнаул» в начале этого сезона Антон Кобялко переходит в «Тюмень».

«Эта новость была словно гром среди ясного неба - ее объявили практически перед матчем. Мы строили игру в другом ключе. У нас был нападающий, который может замыкать передачи: мы выводили фланги, делали прострелы… А сегодня у нападающих не было взаимопонимания», - прокомментировал ход игры сайту клуба главный тренер барнаульской команды Александр Суровцев.

22 или 23 сентября «Динамо-Барнаул» проведет второй матч группового этапа против «Нижнего Новгорода». Напомним, что победитель группы из трех команд выходит в 1/8 Кубка России.

Фото: сайт «Динамо-Барнаул»