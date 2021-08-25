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На Съезде партии президент предложил разработать комплексную программу развития Сибири

Главная В России
Красноярск
16:15 25 Августа 2021
общество, инициатива, программа
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Президент РФ Владимир Путин накануне на съезде "Единой России" внес свои предложения в предвыборную программу партии. Глава государства объявил о новых мерах социальной поддержки и программах развития, которые коснутся здоровья, образования и качества жизни людей. Многие предложения президента актуальны для Красноярского края. 

Так, в ближайшие годы будет расширена линейка соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. Обещанные разовые выплаты получат все без исключения пенсионеры, военные, а также курсанты и сотрудники правоохранительных органов. Еще президент предложил запустить в стране новую программу по расселению аварийного жилья и ввести запрет на списание социальных выплат и пособий в счет погашения долгов, а уже списанные средства соцподдержки банки должны людям вернуть. Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение разработать комплексную программу развития Сибири, включая Ангаро-Енисейский макрорегион.

Отметим, в работе Съезда приняли участие представители Красноярского края: депутат Госдумы Виктор Зубарев, а также депутаты Красноярского горсовета Наталья Каптелинина и Александр Дроздов. О наиболее значимых итогах партийного мероприятия они рассказали ER.RU. 

«Выступления нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева подтвердили те направления Народной программы, которые мы сформировали в процессе работы.  Уверен, что Поручения президента будут выполнены!», - отметил Виктор Зубарев. 

Депутат Александр Дроздов подчеркнул: очень важно, что в программе уже прописаны конкретные цифры и суммы на развитие всех сфер деятельности государства. 

«Программа составлена на основе предложений и мнений всех слоев общества, она охватывает все сферы нашей деятельности. К тому же это программа развития страны и государства в перспективе – как минимум на ближайшие 5 лет. И самое важное на мой взгляд то, что она выверена, в ней прописаны конкретные цифры и суммы, которые государство будет направлять на поддержку тех или иных направлений деятельности страны. Также президент говорил о развитии Сибири, развитии Арктики и развитии Дальнего Востока. Он отметил, что именно на эти регионы нужно делать акцент в развитии страны. Это стратегическая задача государства на будущий период. В том числе Владимир Владимирович затрагивал вопрос газификации, который для нас является крайне важным, и дал большое количество поручений относительно темы», - подчеркнул Александр Дроздов.  

Депутат Наталья Каптелинина, в свою очередь, подчеркнула, что программа является действительно народной, в ней отражены предложения жителей со всей страны. 

«Народная программа не является предвыборной - действующей только на этапе выборов. Этот серьезный документ результат обобщения предложений десятков тысяч избирателей – нам поступило более 1,5 миллиона конкретных предложений. В настоящее время любой гражданин России может ознакомиться с программой» - считает Наталья Каптелинина.

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