В ФСБ сообщили о задержании террористов от Москвы до Якутска

ФСБ сообщила о задержании 31 человека в четырех российских регионах. По данным спецслужбы, это главари и участники террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Операция по задержанию прошла в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае. В ней также приняли участие сотрудники МВД и Росгвардии. В числе перечисленных центром общественных связей ФСБ населенных пунктов Москва, Новосибирск, Якутск, Красноярск, город Канск Красноярского края и село Прокудское Новосибирской области.

По данным ФСБ, задержанные вербовали и направляли рекрутов в зоны боевых действий. Кроме того, они финансировали участников организации в Сирии и призывали к совершению терактов.

Как писали Sibnovosti.ru, зимой этого года в Норильске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».