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В ФСБ сообщили о задержании террористов от Москвы до Якутска

Главная В России
Красноярск
15:08 25 Августа 2021
фсб, террористы, задержание, регион, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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ФСБ сообщила о задержании 31 человека в четырех российских регионах. По данным спецслужбы, это главари и участники террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ).

Операция по задержанию прошла в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае. В ней также приняли участие сотрудники МВД и Росгвардии. В числе перечисленных центром общественных связей ФСБ населенных пунктов Москва, Новосибирск, Якутск, Красноярск, город Канск Красноярского края и село Прокудское Новосибирской области.

По данным ФСБ, задержанные вербовали и направляли рекрутов в зоны боевых действий. Кроме того, они финансировали участников организации в Сирии и призывали к совершению терактов.

Как  писали Sibnovosti.ru, зимой этого года в Норильске сотрудники Федеральной службы безопасности выявили и задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

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