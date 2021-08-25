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Линейки не для всех: на Алтае выбрали порядок проведения начала учебного года

Главная В России
Красноярск
14:33 25 Августа 2021
вирус, год, школа, министр, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае определились с порядком работы школ в начале учебного года. Он начнется в очном формате.

О том, как школы встретят 1 сентября, рассказала врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина. Она выступила на заседании правительства региона.  

«Все школы, учитывая наши реалии, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией, готовы к открытию и к работе (...) 1 сентября линейки в День знаний пройдут для первоклассников, девятых классов и 11-х классов», - процитировал чиновника «Интерфакс-Сибирь».

Кроме того, в школах будут открыты разные входы для разных потоков людей. Обучение организуют по скользящему расписанию. По данным областных властей, в школах к настоящему времени привиты от коронавируса почти две трети сотрудников.

Как сообщил официальный сайт Алтайского края, за последние сутки в регионе зарегистрировали 259 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии число таких случаев достигло 68,9 тыс. Скончались 4,55 тыс. пациентов.

Фото: pixabay.com

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