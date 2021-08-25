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Строительство новосибирского ЛДС отстало от графика

Главная В России
Красноярск
11:48 25 Августа 2021
строительство, спорт, вице-премьер, срок, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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Темпы строительства ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске вызвали тревогу в правительстве России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко потребовал от властей региона нагнать график реализации проекта.

Дмитрий Чернышенко прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой. Как писали Sibnovosti.ru, ЛДС возводится для проведения матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, который стартует в самом конце 2022 года.  

«Прошу вас скорректировать проектную документацию и нагнать график выполнения строительных работ. Андрей Александрович, возьмите это на личный контроль. Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя», - обратился вице-премьер к новосибирскому губернатору Андрею Травникову (цитата по сайту правительства Новосибирской области).

Сейчас уровень технической готовности объекта составляет 56%. Власти региона объясняют отставание нехваткой рабочих из-за пандемии коронавируса и удорожанием строительных материалов. Возводит ЛДС московская компания «ЭлинАльфа».

Андрей Травников пообещал, что арена будет введена в эксплуатацию по графику - в сентябре 2022 года. Как писали Sibnovosti.ru, в начале лета этого года стало известно, что федеральный бюджет выделит на строительство ледового дворца спорта в Новосибирске дополнительно 856,5 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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