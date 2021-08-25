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Вдохнуть кислород: правительство РФ направит на его закупку регионами 651,9 млн рублей

Главная В России
Красноярск
10:55 25 Августа 2021
поставки, вирус, правительство, средства, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство направит регионам 651,9 млн руб. на покупку концентраторов кислорода. Они предназначены для лечения больных COVID-19.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 23 августа на совещании со своими заместителями он отметил, что «региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования».

Средства получат 20 субъектов федерации в разных частях страны. Три из них расположены в Сибирском федеральном округе: Алтайский край, Иркутская область и Республика Хакасия. Кроме того, деньги на закупку кислорода получит Забайкальский край.

«Каждый из регионов в среднем получит по 32,5 млн руб. Этих средств хватит на покупку оборудования, его доставку и проведение пусконаладочных работ», - отметил сайт правительства РФ.

Как писали Sibnovosti.ru, в период пандемии COVID-19 произошел взрывной рост спроса на кислород в Алтайском крае. До ее начала учреждения здравоохранения региона потребляли около 10 т в сутки, в настоящее же время необходимо до 50 т. В июле этого года спикер законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников отмечал, что предприятия из других регионов поставляют кислород по 116-125 тыс. руб. за тонну. Разница в цене с 2020 годом достигает 20 раз.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края

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